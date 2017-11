I vincitori del 2015 Traveler Photo Contest del National Geographic

Annunciati i 10 vincitori dell'annuale concorso del National Geographic "Traveler Photo Contest". Giunto alla sua 27ma edizione, il contest premia le migliori fotografie suddivise in quattro categorie: Ritratti di viaggio, Momenti spontanei, Senso del luogo e Scene esterne. Ecco allora un momento di immersione insieme ad una megattera e al suo piccolo appena nato in Messico o i fantastici paesaggi in Namibia o Romania. O le facce più diverse ritratte nei momenti di vita quotidiana.

Immagine di copertina ©Anuar Patjane/National Geographic.