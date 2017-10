2015 motivi per esultare!

Ormai lo sanno tutti. Lo hanno raccontato, in tempo quasi reale, giornali, tv, radio, siti internet. Dopo un'attesa di mesi, il 31 marzo la notizia: Milano si è aggiudicata l'Expo 2015 con 86 voti su 151. Ma che cosa vuol dire? Intanto, definiamo che cos'è un expo. Si parla di expo, o di "esposizione universale", quando ci si riferisce ad un evento quinquennale, della durata di circa sei mesi, in cui una nazione ospita delegazioni di diverse altre nazioni per affrontare, insieme, uno stesso tema di interesse generale per l'umanità. Nello specifico, il tema dell'Expo 2015 sarà l'alimentazione, intesa come fonte di energia per il pianeta, ma anche come modo per recuperare storia e tradizioni locali. Lo slogan della manifestazione è infatti "Nutrire il pianeta, energia per la vita". Le esposizioni sono coordinate dal BIE (Bureau International des Expositions), un organismo nato nel 1928, che ne regola la frequenza, la qualità e lo svolgimento. E' il BIE che sceglie la città che ospiterà l'expo. Al momento, gli stati che aderiscono al BIE sono 98. Che vantaggi ha la nazione ed in particolare la città ospitante? Una ristrutturazione urbanistica all'insegna della tutela dell'ambiente, profitti, innovazione tecnologica, prestigio. Ad esempio, si prevede, per l'Expo 2015, un investimento di 20 miliardi di euro, 44 miliardi di euro di fatturato in più per le imprese di Milano (generati dai circa 30 milioni di visitatori previsti), 70 mila nuovi posti di lavoro. Ci sarà una riqualificazione energetica del quartiere espositivo (il polo fieristico di Rho-Pero, che si estende su 1,7 milioni di metri quadrati) che diventerà una "low emission zone", avrà cioè il minor impatto possibile sull'ambiente e sulla domanda di energia. Saranno ampliati i parchi della città - 11 milioni di metri quadrati - e saranno creati 20 km di piste ciclabili che, tra itinerari immersi nel verde, collegheranno il centro con la cittadella ecologica dell'esposizione. Saranno potenziati i mezzi pubblici, con la creazione di tre nuove linee metropolitane. E i vantaggi per i milanesi? Di certo, 7 anni di cantieri non saranno facili da gestire, sia per chi ci lavorerà, sia per chi li subirà, direttamente o indirettamente. Eppure, gli interventi sono importanti. Oltre all'aumento del verde, si parla, ad esempio, di riaprire i Navigli, che torneranno ad essere pienamente navigabili. E di valorizzare, finalmente, storia e cultura della città - dalla pinacoteca di Brera alla Scala, dal Castello Sforzesco a Palazzo Reale. La promessa di Expo 2015 è anche questa: rendere Milano un po' più vivibile, un po' più a misura d'uomo. Storia e numeri dell'Expo L'Esposizione universale si svolge ogni cinque anni. La prima si svolse a Londra nel 1851. Milano la ospitò nel 1906. Le ultime nella storia Siviglia - Spagna 1992, Hannover - Germania 2000, Aichi - Giappone 2005 La prossima Shanghai - Cina 2010. Tra un'Esposizione universale e l'altra si volge anche un'Expo tematica più piccola come quella di Genova del 1992. Le prossime: Saragozza - Spagna 2008, Yeosu - Sud Corea 2012 Milano 2015 L'Esposizione universale durerà dall'1 maggio al 31 ottobre del 2015 - Sarà dedicata all'alimentazione. Il titolo scelto è "Nutrire il pianeta, energia per la vita" I numeri 29 milioni di visitatori previsti - 120 Paesi espositori - 1,1 milioni di metri quadrati l'ampiezza dell'area fieristica a Rho-Pero destinata a ospitare l'evento - 8 padiglioni espositivi - 200 metri l'altezza della Expo Tower che sarà costruita nell'area espositiva - 4,1 miliardi di euro gli investimenti diretti previsti. Così ripartiti: 3,228 miliardi per le infrastrutture (1,253 miliardi per costruire l'area espositiva, 1,780 miliardi per migliorare trasporti e connessioni con l'area, 135 milioni per aumentare alberghi e ricettività, 60 milioni per impianti tecnologici), 892 milioni per organizzare e gestire l'evento - 1,486 miliardi di finanziamenti saranno garantiti dallo Stato, 851 milioni dagli enti locali, 891 milioni dal settore privato, 892 milioni da sponsor e biglietti - 3,7 miliardi di euro la produzione attivata per il sistema economico - 70mila i posti di lavoro creati in cinque anni - 36mila i volontari coinvolti per l'accoglienza.

di Giuseppina Piano Milano - Repubblica.it, 31 marzo 2008