33 leoni tornano in Africa dopo anni di prigionia nei circhi

Dopo anni di cattività hanno finalmente visto la loro patria d’origine per la prima volta. È la storia a lieto fine di 33 leoni, partiti dai circhi del Sud America (24 provenienti dal Perù e nove dalla Colombia) e ricondotti in Sudafrica, la terra dei loro avi, forse sognata nel corso della loro vita fatta di catene e spettacoli innaturali e umilianti. I grandi felini sono atterrati a Johannesburg a fine aprile, nell’ambito dell'operazione "Spirit of freedom", organizzata dall'associazione Animal Defenders International (Adi). È stato il più grande trasporto aereo di leoni mai avvenuto, ha affermato Jan Creamer, presidente dell'associazione ambientalista.

