34 paesi musulmani uniti contro il terrorismo

34 paesi a maggioranza musulmana si sono uniti in una coalizione per “combattere il terrorismo militarmente e ideologicamente”. L’annuncio è stato dato dal ministro della Difesa dell’Arabia Saudita e principe ereditario Mohammed bin Salman che ha sottolineato come il centro di comando sarà proprio nella capitale del paese arabo Riyadh.

L’Arabia Saudita alla guida

Quali sono i 34 paesi

450 italiani in Iraq