365 gesti per salvare il pianeta

Un'immagine, un'azione. Un'emozione, un gesto. La bellezza della natura, la volontà di difenderla. Pagina per pagina, per 365 volte. Voltando pagina 365 volte, giorno per giorno, questo incontriamo: la bellezza della natura immortalata in un'immagine fotografica fantastica, splendida, evocativa - accompagnata da una breve e limpida riflessione su quello che ognuno può fare già da subito per contribuire a difendere la bellezza del mondo, la vita della natura, l'integrità degli equilibri ritratti. Un vero dono per l'ambiente, questo splendido libro. Un inno alla bellezza del pianeta e all'importanza di ogni piccolo gesto da compiere per salvarlo. Una monumentale raccolta di 365 fotografie suggestive, memorabili, a fronte di altrettanti brevi consigli verdi, dolci e mai invasivi. Dalla prefazione di Marco Roveda: