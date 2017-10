41 ecoconsigli Nat Geo: parliamo alle piante. Anzi, cantiamo

Nat Geo Music Live è l'iniziativa di National Geographic per festeggiare l'Earth Day. Tanta aria di festa, tanti nuovi alberi, tanta nuova musica a Roma al Circo Massimo per il concerto Nat Geo Music Live con i Morcheeba e Pino Daniele, sul canale 710 di Sky. Gli eventi sono, naturalmente, tutti a Impatto Zero®. Per l'edizione dell'anno scorso sono anche stati approntati e lanciati in tutto il mondo 40 nuovi eco-consigli per partecipare alla festa. Una quarantina di gesti quotidiani sono stati analizzati da Nat Geo sul versante del loro impatto sull'ambiente. Oltre alle raccomandazioni più in voga, ridurre l'uso di bicchieri di plastica, prendere i mezzi pubblici, organizzare teleconferenze invece di prendere l'aereo, fare attenzione allo stand-by di apparecchi elettronici, possiamo trovare molte curiosità, dati inediti e idee inusuali.