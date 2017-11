45 trilioni di dollari puntati sul verde

Tutti i partecipanti (16mila delegati da tutto il mondo, tra cui Tony Blair, il principe d'Olanda, economisti, capi di grandi banche, scienziati) hanno concordato sulla necessità che il ribasso dei prezzi del petrolio non riduca lo slancio verso la ricerca di fonti d'energia rinnovabile.

Secondo la Deutsche Bank sarà necessario investire in "energia verde" 45 trilioni di dollari entro il 2050 affinché il mix energetico mondiale sia equilibrato tra combustibili fossili e rinnovabili. Le quali attualmente soddisfano il 3% della domanda globale, percentuale che - secondo la British Petroleum - potrebbe essere facilmente raddoppiata già nei prossimi cinque anni.

Ad Abu Dhabi sono state anche presentate innovazioni eco-tech curiose e interessanti:

La Mitsubishi ha presentato un sistema di coltura idroponica a led (per fare crescere le piante in serre a bassissimo consumo d'energia).

L'italiana H2GHome un sistema per distillare acqua potabile dall'aria.

La RR Industries (Indastries) un nuovo sistema per riciclare gomma e pneumatici e farli diventare puro carbonio, utilizzabile come ammendante, per pulire terreni contaminati da fuoriuscite di petrolio, come isolante in edilizia.