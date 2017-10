Earth day, 5 progetti che stanno proteggendo la Terra

La terra è il bene più prezioso dell'umanità. Dalla terra l'uomo trae il cibo per nutrirsi, l'acqua per dissetarsi, i metalli con cui forgia i propri strumenti, l’energia con cui mette in moto la società. L'umanità sottrae dalla natura le materie prime per la sua sopravvivenza, chiedendo alla terra risorse in quantità sempre maggiori, senza usare alcuna lungimiranza. La generosità della terra è in esaurimento. In Borneo l'uomo disbosca ettari di foresta per allevare bovini che, prima di arrivare sulle tavole americane, non hanno mai brucato un solo filo d'erba perché vengono alimentati con la soia e il mais prodotti nelle coltivazioni intensive in Brasile. In Medio Oriente le falde acquifere vengono prosciugate in profondità dai pozzi che l'uomo scava per rendere coltivabile il deserto e costruirvi intorno le più ricche città della contemporaneità. In California, Stati Uniti, in Alberta, Canada, il fracking (la fratturazione idraulica) svuota la terra e le falde acquifere già scarse per estrarre petrolio di pessima qualità. Il suolo sta iniziando a sprofondare. Per frenare queste azioni e proteggere l'ambiente in cui la società umana dovrebbe continuare a vivere nel prossimo futuro, molte piccole imprese, organizzazioni, centri di ricerca e amministrazioni locali hanno deciso di adottare forme di sviluppo sostenibile per garantire il nutrimento e la crescita dei popoli. In concomitanza della Giornata della Terra, l’Earth Day, vi proponiamo le più interessanti pratiche e i progetti innovativi per la tutela della terra.