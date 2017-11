5. 1997, Kyoto, Giappone: Il Protocollo di Kyoto

Gli impegni a breve termine in oggetto sono essenzialmente rappresentati dalle contromisure relative all'immissione di gas climalteranti. Mentre i settori economici sono quelli industriali, della produzione di energia, della gestione dei rifiuti e dell'energia. Il documento non dice a di nuovo rispetto agli obblighi sul medio e lungo periodo ed inoltre non si stabilisce a di nuovo neppure in relazione al trasferimento di tecnologie e di Know How dal nord al sud del mondo. Non si creano nemmeno, come invece era stato da più parti auspicato, grandi programmi di ricerca scientifica internazionale. Le misure concordate riguardano, ancora una volta, solo i Paesi sviluppati ed i Paesi ad economia in transizione dell'est europeo. L'obbligo fondamentale è quello di ridurre del 5% su base mondiale le principali emissioni antropogeniche di gas in grado di alterare l'effetto serra naturale nel periodo compreso tra il 2008 ed il 2012. L'anno di riferimento resta il 1990. Questa quota percentuale di riduzione non è uguale per tutti i Paesi: all'Unione Europea ad esempio spetta una quota pari a -8%, agli USA - 7%, Giappono - 6%, mentre alcuni Stati possono addirittura aumentare la propria produzione: Australia fino a + 8% o Isalnda fino a + 10%. Bisogna infine considerare che dati i trend evolutivi dei Paesi coinvolti l'emissione di questi gas sarebbe stata nel 98 del + 20% rispetto al 90 e quindi la riduzione totale che si chiede è del 25%. I settori primari di intervento per ottenere queste riduzioni sono quelli sopraccitati. Inoltre ai fini della riduzione non va tenuto conto solo dei rilasci in atmosfera dei gas serra, ma anche degli assorbimenti che vengono effettuati attraverso idonei assorbitori: ad esempio piante, alberi ed in generale la crescita vegetale. Pertanto opere di riforestazione o afforestazione iniziate dopo il 1990 vanno tenute in debito conto ai fini del bilancio tra quanto rilasciato e quanto assorbito. La riduzione di gas deve quindi essere una riduzione "netta". Accanto all'obbligo primario della riduzione sono previsti tutta una serie di obblighi secondari. I più importanti sono: creazione di studi e progetti volti all'incrementazione dell'efficienza energetica; ideazione e implementazione di progetti in grado di aumentare le capacità di assorbimento di gas serra dello stato; creazione ed implementazione di progetti di cooperazione tra gli Stati in via di sviluppo e gli Stati sviluppati. Molto importante è anche la formalizzazione all'interno del Protocollo di nuovi strumenti per favorire l'attuazione degli obblighi e la cooperazione internazionale. Essi sono: 1. Join Implementation (JI) 2. Emission Trading (ETr) 3. Clean Development Mechanism (CDM) Andrea Amato