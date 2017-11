5 giugno 2003: Giornata Mondiale dell’Ambiente

Ogni anno, il 5 giugno, si celebra nel mondo la Giornata Mondiale dell'Ambiente (Wed: World Environment Day) istituita dall'Onu per ricordare la Conferenza di Stoccolma sull'Ambiente Umano del 1972 nel corso della quale prese forma il Programma Ambiente delle Nazioni Unite (Unep: United Nations Environment Programme). Quest'anno la giornata è dedicata all'acqua e alla sua scarsità. Lo slogan è "Acqua: due miliardi di persone stanno morendo per essa". Molte le iniziative in tutto il pianeta per affrontare il tema della risorsa idrica nelle sue molteplici articolazioni: dal diritto per l'accesso all'acqua, alle battaglie contro la privatizzazione e la mercificazione della risorsa idrica, dalla promozione di politiche per una corretta gestione e utilizzo dell'acqua potabile. Negli ultimi anni la problematica dell'acqua è cresciuta in termini di presa di coscienza e di mobilitazione dei cittadini, soprattutto da parte di coloro che in America Latina, Asia ed Africa sono vittima di uno "sviluppo" che non permette, a più di un miliardo e mezzo di esseri umani, di avere accesso all'acqua potabile e a due miliardi e quattrocento milioni di non beneficiare di alcun servizio sanitario. La scelta del tema e delle modalità di celebrazione della Giornata Mondiale dell'Ambiente non riguardano una sola città, ma vedranno il coinvolgimento di più realtà rappresentative dei diversi continenti, per unire le aspirazioni e i bisogni ambientali dei paesi in via di sviluppo e di quelli più sviluppati. Il messaggio di base è quello della globalità del tema: i problemi che riguardano il nostro Paese sono collegati a quelli di tutto il mondo. In Italia si tenterà di affrontare le problematiche legate alla risorsa idrica nel nostro Paese in tutte le sue sfaccettature: dall'acqua negata in Sicilia, al dissesto idrogeologico in Liguria, alle emergenze in Sardegna. Iniziative come questa sono indispensabili per la diffusione delle informazioni, per la nascita di una coscienza ambientale condivisa, per raggiungere la consapevolezza dei rischi che si corrono se non si interverrà rapidamente a difesa della vita sulla Terra. Quando sentiamo o utilizziamo lo slogan "pensare globalmente e agire localmente" vogliamo sottolineare il fatto che tutti si adoperino quotidianamente in aiuto del consumo sostenibile, per esempio risparmiando sul consumo dell'acqua e su quello energetico, non demandando a momenti come questo la verifica delle proprie abitudini.

Tomaso Scotti