AAA.Cercasi deposito per scorie nucleari

L'argomento ha scosso l'opinione pubblica perchè si è delineato concretamente il pericolo per un determinato posto di doversi prendere questo materiale contaminato, un posto che per di più è apprezzato per le sue bellezze naturali. In verità lo smaltimento delle scorie nucleari è una questione controversa e ancora senza una soluzione accettabile. Sono stati proposti vari tipi di trattamento, dalla vetrificazione alla combustione nel "Rubbiatrone", uno speciale bruciatore ideato dal Premio Nobel per la Fisica Carlo Rubbia. L'unica soluzione finora trovata è quella di chiudere le scorie in contenitori adeguatamente schermati e portarli in depositi naturali geologicamente stabili e ben monitorati. Succede così anche per i rifiuti chimici. Le scorie però restano radioattive per alcune decine di migliaia di anni e la terra è come un organismo vivente, la crosta terrestre si muove naturalmente. Sulla base di quali dati gli scienziati incaricati a trovare una soluzione possono affermare che una certa formazione geologica resterà stabile per 30.000 anni? Il dubbio ricorre, e così qualunque posto viene preso in esame per valutare l'idoneità per un eventuale deposito, fa scoppiare le proteste della popolazione locale. Nessuno accetta di tenere materiale radioattivo vicino a casa per sempre, col rischio di contaminare le proprie falde acquifere. Nessun paese al mondo oggi è in possesso di un deposito finale, fa sapere Greenpeace, nonostante da più di 50 anni venga prodotta energia nucleare per uso commerciale e nonostante nel mondo ci siano migliaia di tonnellate di materiale che aspettano una sistemazione adeguata. Le scorie da sistemare provengono dagli impianti di riprocessamento, dopo essere state divise in plutonium e in due diversi tipi di scorie. Gli impianti si trovano a Sellafield in Granbretagna, a La Hague in Francia e a Mayak in Russia. Tutti questi posti soffrono di grossi problemi di inquinamento da radioattività, peggio di tutti Mayak. Inoltre vi si trovano grandi quantità di scorie riprocessate che aspettano di essere riportate nei paesi di origine che le dovranno infine depositare. Nel frattempo all'orizzonte si stanno delineando delle soluzioni: i paesi poveri bisognosi di valuta! Prima di tutti la Russia, che ha dato la propria disponibilità ad individuare un luogo nella Siberia adatto a diventare un deposito internazionale. In New Mexico gli Stati Uniti cercano di impossessarsi di una vecchia miniera di sale ubicata 700 metri sotto terra. I terreni degli Aborigeni in Australia fanno gola, ma per ora è attivo un movimento anti-deposito. Sarà forse qualche paese africano il prossimo candidato? Rita Imwinkelried