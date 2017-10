Coltivare i campi. "Nel complesso, l'agricoltura figura in cima alle minacce più gravi per l'acqua dolce" si legge nelle conclusioni della ricerca ambientale prodotta dal Global International Waters Assessment (Studio globale sulle acque internazionali, un istituto delle Nazioni Unite che annovera 1.500 esperti da ogni angolo del globo). E il problema è destinato a peggiorare, fino al 2020 (anno in cui si ferma la previsione). "Stiamo sfruttando troppo intensamente le nostre risorse d'acqua dolce, soprattutto per irrigare zone dove non si riesce a coltivare in modo razionale perché l'evaporazione è eccessiva", spiega il professor Gotthilf Hempel, biologo marino dell'università di Kiel, in Germania, principale coordinatore della ricerca. E se le risorse idriche dovessero diminuire ancora, il futuro potrebbe riservarci un mondo in cui i conflitti per l'acqua prende il sopravvento su tutti gli altri. Secondo Hempel, "a lungo termine la lotta per l'acqua sarà più drammatica di quella per il petrolio. Per il petrolio ci sono dei sostituti, ma per l'acqua non ce ne sono". Pozzi più profondi e costruzione di nuove dighe non sono la risposta giusta: la grande diga sul Volga ha ridotto il territorio dove depongono le uova gli storioni del Caspio, in Namibia il grande canale irriguo che fornisce acqua alle terre orientali del Paese (Eastern National Water Carrier) costituisce un enorme spreco, perché l'evaporazione si prende il 90% dell'acqua prima che arrivi a destinazione. In Africa i conflitti fra pastori e agricoltori sono sempre stati soprattutto una lotta per l'acqua. Ma non è solo questione di uso razionale. Parte del problema, secondo lo studio, riguarda anche le abitudini alimentari, che soprattutto nei Paesi più ricchi si orienta sempre più su prodotti che richiedono più acqua di altri, "come la carne rispetto alle verdure o la frutta rispetto ai cereali", conclude Hempel. Il rapporto dell'Onu presentato a Oslo suggerisce anche qualche rimedio. Perfezionare la pianificazione agricola, piantare le colture in regioni che richiedano minore irrigazione: un'agricoltura sostenibile, con piante e varietà locali, meno esose d'acqua, più adatte ai climi e ai terreni locali. Fare elettricità. Per ottenere il 20% dell'elettricità globale e il 10% della produzione mondiale di cibo e fibre, bloccano il 60% dei grandi sistemi fluviali nel mondo, con costi sociali e ambientali devastanti... Un dossier presentato oggi da Legambiente dice che sono 50.000 le grandi dighe nel mondo (quelle alte più di 15 metri) e sono concentrate per il 67% in Cina, Turchia, Iran e Giappone. A causa di queste dighe, tra i 40 e gli 80 milioni di persone sono state costrette all'esodo forzato, oltre 35milioni solo in India. Praticamente una nazione più vasta dell'Italia è stata evacuata e distrutta; anzi, sommersa. La soluzione per ottenere energia idroelettrica non è quella delle grandi dighe, ma la costruzione di "mini-idro", piccole turbine collocate ai margini dei fiumi che restano liberi di scorrere. Far rivivere i fiumi. E a proposito di fiumi, torniamo in Italia, dove il Wwf ci segnala che per almeno 10 fiumi italiani la gestione potrebbe essere migliorata, per difenderli dall'inquinamento e dalla cementificazione.

Il Po, già provato dall'impatto di città e attività industriali del Nord Italia, che si vuole devastare definitivamente rilanciando conche di navigazioni e opere analoghe inutili; il Lambro tra i fiumi più compromessi d'Italia, il Piave martoriato da captazioni e sbarramenti.

Il Maira in Piemonte e il Pontebbana in Friuli Venezia Giulia che si vogliono canalizzare, in contrasto con tutte i più avanzati studi in materia di gestione delle acque, o l'Ayasse in Valle d'Aosta a rischio di interruzione per costruire una centralina idroelettrica.

Il Taro in Emilia Romagna, il Tordino in Abruzzo e il Sele in Campania accomunati dalla minaccia di progetti infrastrutturali di forte impatto senza aver valutato le alternative esistenti; il Cecina in Toscana oramai senz'acqua per le sproporzionate captazioni per l'agricoltura e l'industria.

Infine, il caso del Tagliamento, fiume di riferimento a livello mondiale, oggetto di studio e di paragone con il Missouri, il Rodano, il Reno perché presenta ancora le dinamiche naturali oramai scomparse nei grandi fiumi dell'Europa occidentale e degli Stati Uniti.

Un fiume studiato dalle maggiori università mondiali per l'immenso valore naturale che rappresenta, ma che si vorrebbe artificializzare, proprio nelle aree a maggior pregio ambientale, per un progetto in aperto contrasto con la normativa europea e messo fortemente in dubbio nella sua efficacia da accreditati studi tecnici.