Accendi l’atmosfera natalizia con i regali di LifeGate

Per Natale, potrai dedicare ai tuoi cari la tutela delle foreste in Amazzonia, una pianta sul Naviglio Grande di Milano o rendere a Impatto Zero® lo stile di vita di una coppia di amici. A questi doni è possibile abbinare un kit di gadget composto dai biglietti di Natale LifeGate, che rappresentano ognuno 50 mq di foresta tutelata in Amazzonia, le lampadine LED di LifeGate Lighting, che assicurano un grande risparmio energetico ed economico e un cofanetto di saponi de I Provenzali (sapone all’olio di Argan e il cofanetto contenente 4 saponette neutre all’olio di mandorle profumate). Trovi tutto sul nostro store online. Ecco i regali di Natale proposti da LifeGate: 1) Il biglietto di Natale che tutela l’Amazzonia Oltre ad essere un augurio, il biglietto rappresenta un regalo concreto, per le persone e l'ambiente. Per ogni biglietto acquistato infatti si tutelano 50 mq di foresta nell’Amazzonia brasiliana per 5 anni. Il biglietto sarà disponibile in formato cartaceo e virtuale. Per la versione cartacea viene proposto anche il kit di gadget sopra descritto. 2) Regala una pianta sul Naviglio Grande di Milano Grazie all’adozione di una pianta si contribuirà alla sua manutenzione e alla riqualificazione dell’area per 5 anni. Sulla pianta verrà apposto un cartellino personalizzato con il vostro nome e il nome della persona a cui avete dedicato la pianta. Verrà recapitato anche l’attestato personalizzato relativo all’adozione della pianta oltre al kit di gadget sopra descritto. 3) Rendi a Impatto Zero® una coppia di amici Aderendo al progetto, compenserete le emissioni di CO2 prodotte dallo stile di vita e dai consumi medi di una coppia. Per attestare la resa a Impatto Zero®, LifeGate rilascia il certificato di adesione al progetto recapitandovi anche il kit di gadget sopra descritto. Acquista il tuo regalo di Natale sul nostro store online