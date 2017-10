Acqua, perché le imprese dovrebbero fare più attenzione

“Rimettersi al passo coi leader: accelerare la gestione dell’acqua delle aziende in Europa”. È questo il titolo eloquente che l’organizzazione Cdp (per Carbon disclosure project) ha scelto per un suo recente studio “scritto a nome di 634 investitori con 65 miliardi di euro di portafoglio”, come ricorda il sottotitolo. L’obiettivo non poteva essere più chiaro: incitare i grandi gruppi europei a mettere in atto strategie concrete per migliorare la gestione dell’acqua e premunirsi di fronte ai rischi idrici che il cambiamento climatico in corso può generare.

Acqua, 13 miliardi di perdite per cattiva gestione dei rischi

Le imprese europee si stanno muovendo

I giganti dell’oro nero non amano parlare di oro blu