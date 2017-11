Acque internazionali. L’Onu studia il primo trattato per la tutela ambientale

Si è tenuta presso la sede delle Nazioni Unite di New York la prima riunione dei paesi membri finalizzata a porre le basi di un accordo internazionale per la protezione ambientale delle acque internazionali. I delegati delle nazioni che hanno partecipato all’incontro hanno lavorato per due settimane, dal 28 marzo all’8 aprile.

“Atteggiamento costruttivo dai governi”

Prossimo incontro a New York a fine agosto