“Dobbiamo ristabilire l’equilibrio con la madre Terra”

Adolfo Pérez Esquivel è un anziano signore, arzillo, lucido e gentile. Un sopravvissuto del regime militare in Argentina, che nel 1980 ha ricevuto il Premio Nobel per la Pace grazie ai suoi sforzi contro la dittatura e in favore dei diritti umani. Mentre parla, sorride e non usa mezzi termini quando si tratta di difendere 'el pueblo'. Oggi è Presidente dell'IAES (International Academy of Environmental Sciences), associazione con sede a Venezia, che da anni promuove iniziative per la tutela dell'ambiente. Ultimo, non per importanza, è l'appello per la costituzione di una Corte Internazionale Penale dell'Ambiente, che possa definire, sanzionare e prevenire i disastri ambientali. D: Mr. Esquivel, cosa possiamo e cosa dobbiamo fare per proteggere la 'Madre Terra'? R: "Innanzitutto bisogna considerare il tema dell'educazione, che è fondamentale, prender coscienza dei problemi ambientali e soprattutto avere delle politiche pubbliche che tengano conto dell'aspetto sociale, educativo e giuridico della difesa dell'ambiente". D: Secondo lei, oggi, è in atto un cambiamento, anche a fronte della recente crisi economica? Qualcosa sta cambiando? R: "Noi in Latino America viviamo in crisi permanente. Consideriamo la crisi come una sorella che vive con noi. Per quanto riguarda la crisi internazionale, ci troviamo di fronte ad una situazione che è assolutamente immorale ed ingiusta, perché ad esempio i governi dei vari Paesi salvano le banche e le multinazionali, ma non si occupano dei loro popoli. Di che crisi stiamo quindi parlando? In realtà si sta risolvendo la crisi delle banche ma non quella delle persone che vivono nei diversi Paesi". D: Sottolineando l'ultimo aspetto, da dove può partire il cambiamento auspicato? R: Nelle sfere alte delle istituzioni non c'è nessun tipo di cambiamento. L'unico cambiamento che si può verificare sono quelli che provengono dal basso. È la reazione dei popoli, che in qualche modo reclamano un cambiamento sociale, culturale e politico che potrà provocare un reale cambiamento. I governi devono ascoltare ciò che chiedono i popoli, le persone, altrimenti sono governi che non servono a a". D: Qual è, secondo lei, la strada verso la felicità? R: "Un poeta francese, Raoul Follereau, dice che nessuno può essere felice da solo. La felicità la dobbiamo condividere, con le altre persone, con la comunità, con il nostro popolo. Dobbiamo ristabilire l'equilibrio con noi stessi, con la nostra comunità, con la 'madre Terra', con il cosmo e con Dio. Nessuno può dare quello che non ha. Se non abbiamo la pace interiore, non possiamo dare la pace agli altri. L'importante è condividere ciò che abbiamo".