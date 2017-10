In Afghanistan la strage dimenticata. 1.600 morti dall’inizio del 2016

Più di 1.600 morti e 3.565 feriti, nei soli primi sei mesi dell’anno. L’Afghanistan continua ad essere una terra che convive quotidianamente con la violenza. A testimoniarlo sono le cifre fornite in un rapporto pubblicato dalle Nazioni Unite, che parla di “quantitativo record” di vittime tra gennaio e giugno di quest’anno. Il macabro bilancio risulta infatti in crescita del quattro per cento rispetto allo stesso periodo del 2015: il totale tra persone ferite e uccise è pari a 5.166.

“Le nostre cifre perfino sottostimate”

La vita in Afghanistan in 5.166 storie agghiaccianti

Immagine di apertura: il luogo dell'ultimo attentato che ha colpito la città di Kabul, in Afghanistan ©Haroon Sabawoon/Anadolu Agency/Getty Images