L’Afghanistan affronta una nuova minaccia

Sei milioni di dollari per aiutare il governo di Kabul a non farsi trovare impreparato e le comunità locali ad adattarsi alle conseguenze del riscaldamento globale. È la cifra stanziata dal Programma delle Nazioni unite per l'ambiente (Unep) per un progetto, il primo di questo tipo nel paese asiatico, finalizzato ad aiutare uno stato dove quattro quinti della popolazione dipendono direttamente dalle risorse naturali e 6,7 milioni di persone hanno subito gli effetti di eventi climatici estremi dal 1998 a oggi. Il piano prevede interventi per conservare una risorsa preziosa come l'acqua in un paese con estati sempre più torride e precipitazioni sempre più brevi, ma intense. Dal 1998 al 2006 e tra il 2008 e il 2009, l'Afghanistan ha anche conosciuto ripetuti periodi di siccità che hanno causato gravi danni alle colture e ai pascoli. La piantumazioni di alberi, il terrazzamento di pendii per renderli coltivabili e la riforestazione di versanti montuosi colpiti da incendi sono alcune tra le altre attività previste dal progetto dell'Unep. Dopo essere stato vittima di guerre e conflitti fin dal 1979 e aver subito una delle dittature più efferate di sempre, il popolo afghano è ora alle prese con la sfida forse più importante della sua storia, quella che deciderà la sua sopravvivenza in un territorio sempre più ostile.