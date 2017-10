Agricoltura. In Italia è green, giovane e donna

Un rapporto redatto da Coldiretti e Symbola fotografa lo stato di salute dell'agricoltura che, nonostante le enormi difficoltà che si trova ad affrontare oggi, sembra non conoscere crisi ed essere il fulcro del made in Italy nel nostro Paese. Basti pensare che l'export di prodotti agricoli nel 2012 ha fatto segnare un incremento del 6% per un valore di 31,8 miliardi di euro. Un settore che ha visto anche un aumento dell'occupazione (3,6%) e con un'età estremamente giovane: un lavoratore dipendente su quattro ha meno di 40 anni, mentre sono ben 57 mila imprese condotte da giovani con meno di 35 anni. Importantissima la presenza femminile nel settore: quasi un'azienda su tre è condotta da una donna. Ma non è tutto. È l'innovazione tecnologica e sostenibile a trainare il settore agricolo. In 2 anni è stato ridotto del 40% l'energia utilizzata, in particolare nel settore delle macchine agricole, grazie ad eccellenze tutte italiane. Tra il 2009 e il 2011 il 54,9% delle imprese ha dichiarato di aver ridotto l'utilizzo di energia ed acqua e il 22% di aver ridotto sensibilmente l'uso di fitofarmaci e fertilizzanti, tanto che gli ettari di terreni coltivati con il metodo biologico sono oltre un milione. "I primati qualitativi dell'agricoltura - spiega Albano Agabiti di Coldiretti - si riconducono ad altri primati che vanta il nostro Paese quali ad esempio il più alto grado di sicurezza alimentare in Europa e nel mondo delle nostre produzioni e il più elevato valore aggiunto per ettaro in Europa". Particolare importanza ricopre il settore delle macchine agricole, tanto da essere il secondo mercato in Europa dopo la Germania. Aziende conosciutissime nel settore per i trattori, le macchine idrauliche, per soluzioni tecnologiche che consentano di ridurre l'impatto ambientale dei prodotti fitosanitari o di ridurre l'utilizzo di acqua. "L'elevata tecnologia - sottolinea infatti Agabiti - è anche alla base della diversificazione delle nostre produzioni, del rispetto ambientale , dell'utilizzo sapiente delle risorse naturali, prima tra tutte l'acqua e della salvaguardia del territorio e del paesaggio". Ecco come rinasce un settore importantissimo e radicato nella storia del nostro Paese, con una nuova veste, sostenibile e che piace ai più giovani. Che sia un nuovo ritorno alla terra?