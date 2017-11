“Al di là di ogni ragionevole dubbio”, un viaggio nell’evoluzione

Un'elegia, quest'opera, all'infinita varietà delle forme viventi e al caleidoscopico meccanismo che ricombinando gli elementi base (i geni, il Dna) genera un'infinita varietà di forme. Come? Perché? Il professor Sean B. Carroll, che insegna genetica all'University of Wisconsin-Madigan, decide di affrontare il tema a quadri, a tratti, a squarci di realtà. La narrazione ha un andamento zetetico. Tant'evvero che parte da un tremendo caso giudiziario Usa per ricondurci all'attualità delle ricerche sul Dna (i cui risultati, che se stampati in volumi doppierebbero l'altezza delle Sears Tower di Chicago, crescono di 30 piani all'anno). È degno di un detective anche il prosieguo. Perché in America, cosa sconosciuta da noi, c'è un'ampia corrente di pensiero che tenderebbe a negare il meccanismo dell'evoluzione, a favore credo di un creazionismo fideistico. E allora il nostro Perry Mason dell'evoluzione sfodera, come davanti a una corte ideale, le sue pezze d'appoggio. Meravigliose. Il pesce spinarello che in poche generazioni cambia scheletro e s'adatta a vivere dall'acqua salata all'acqua dolce. Le ali dei moscerini da frutta, che mutano di screziati colori con una rapidità inconoscibile. I colobi, l'unica scimmia priva di pollice e ad aver la visione completa dei colori (così può avventarsi sulle rosee foglie più giovani e nutrienti). Fatti che, nel racconto dello scienziato, diventano spunti per approfondire le relazioni tra noi e gli altri esseri viventi, la nostra storia, la - è il caso di dirlo nel più pieno significato etimologico - nostra natura. Divagazioni su Pasteur, sull'Attila della scienza sovietico Trofim Lysenko, sui "negazionisti" che fecero apporre nel 2002, ripetiamo, nel 2002 - sei anni fa - un'etichetta come quella delle sigarette sui libri di scienza: "questo libro contiene materiali che riguardano l'evoluzione. È una teoria, non un fatto. Questo argomento deve essere affrontato con con mente aperta, studiato con attenzione e in modo critico. Approvato dal consiglio scolastico di Cobb County, Georgia, 28 marzo 2002". E soprattutto, arringa conclusiva, tributo a Darwin. Che scriveva, nel 1859: "quando contempleremo ogni essere vivente prodotto della natura come qualcosa che abbia avuto una storia, qualsiasi cosa complessa e qualsiasi istinto come la somma di elementi, ciascuno utile al suo possessore… quanto più interessante diverrà lo studio della storia naturale!" Perora bene la causa, Sean B. Carroll. E, vinta, almeno ai nostri occhi di lettori, non si risparmia una nuova finalità per il suo saggio. Un allarme. "I fratelli Huxley ci ricordano che i fatti non cessano di esistere perché vengono ignorati. Stiamo determinando la direzione futura dell'evoluzione su questa terra. Daremo retta a questi fatti e accetteremo la nostra responsabilità, se non altro per interesse personale? Oppure il merluzzo, il tonno, il marlin, la balena, il lamantino, il pesce ghiaccio e molti altri esseri diverranno rari come le palme in Wyoming?"