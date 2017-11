Al Capolinea. Gli oceani senza più pesce

Lo scenario mostrato è apocalittico e allo stesso tempo impensabile fino a qualche tempo fa: se la pesca industriale continua ai ritmi di oggi, nel 2048 non ci sarà più pesce che nuoterà negli oceani. Dati supportati da anni e anni di ricerche da parte di biologi, esperti del settore e dagli stessi pescatori, che sempre più spesso si ritrovano con le reti vuote. La specie simbolo della decadenza è il tonno rosso, rinomata, la più richiesta e la più cacciata. E ridotta ormai in via d'estinzione. Ma la lista continua con squali, salmoni e tutta la famiglia dei tonni. Ma sugli scaffali dei supermercati - fresco o congelato - e nelle pescherie, si continua a trovare di tutto e tutto l'anno, in barba a divieti e fermo pesca, alle taglie dei piccoli pesci (spesso pescati troppo giovani), o alla loro provenienza.

Un'immagine tratta dal fiilm. Mercato del pesce in Asia.