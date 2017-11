Alberi e armi

Il premier cambogiano Hun Sen, per impedire che le antiche foreste tropicali del suo paese venissero rase al suolo dalle industrie del legno che, ormai da anni, grazie alle concessioni governative le abbattono senza sosta, ha deciso di vietare il taglio degli alberi. Così in Cambogia dall'inizio del 2002 è vietato tagliare anche un solo albero. Per chi commette questo reato la pena è una sola: l'arresto. La decisione del governo cambogiano è unica nel suo genere. Non risulta che in altri paesi in via di sviluppo si cerchi di proteggere le foreste dal taglio illegale degli alberi. Infatti il commercio del legno, in molti di questi paesi, è diventato una delle fonti di profitto più remunerative anche perché, spesso, è legato al traffico di armi. Soprattutto in Africa, dove i legni pregiati delle foreste significano un vero business per il finanziamento dell'illegalità, con guadagni da capogiro. Il legno proveniente dalla Monrovia (Liberia) alimenta i traffici d'armi in Africa occidentale, foraggiando i ribelli sierraleonesi del fronte unito rivoluzionario (Ruf), ma da noi arriva sotto forma di innocuo parquet. L'ex Zaire, oggi Repubblica Democratica del Congo, fino a due anni fa scossa da una guerra civile che ha fatto oltre due milioni di vittime, è ora mèta ambita di uomini decisi a sfruttare le sue risorse e a far soldi. Robert Mugabe, presidente dello Zimbabwe, per ripagarsi dei costi avuti in seguito all'appoggio bellico dato all'ex Zaire, ha concluso un affare con il governo appoggiato per lo sfruttamento di foresta (33 milioni di ettari, pari a una volta e mezzo la superficie della Gran Bretagna). In Europa arriva legno proveniente dal Camerun dove, secondo quanto sostiene Greenpeace, lo sfruttamento illegale delle foreste riguarda il 90% della produzione. Tra i paesi europei che importano legname illegale figurano Francia, Cina, Danimarca, Italia, Gran Bretagna, Germania e Spagna. Intere foreste spazzate via per arricchire e finanziare i signori delle guerre, coloro che alimentano le rivolte all'interno di territori già in ginocchio per le continue e pesanti lotte. Sfruttamento del territorio e dei suoi patrimoni millenari per finanziare progetti di morte, distruzione di tesori naturali, almeno fino a quando i governi e le autorità competenti non decideranno di intervenire seriamente dimenticando interessi economici e territoriali. Elena Evangelisti