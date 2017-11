Aldo Bigatti, Philips Lighting: “Facciamo luce sul futuro. Oggi”

Le ben note lampadine a incandescenza sfruttano solo il 5% del proprio potenziale: il restante 95%, infatti, è disperso in calore. Questo genera uno spreco sia in termini energetici che economici. E' possibile risparmiare in casa? Certo, credo ormai sia noto a tutti: è sufficiente svitare una tradizionale lampadina a incandescenza e montarne una a risparmio energetico per risparmiare moltissimo. Ricordo che un consumatore che installa una lampadina a risparmio energetico rispetto a una lampadina a incandescenza ha più di 72 euro di risparmio. Considerato che una lampadina a risparmio energetico dura circa 6 anni, questo vuol dire che col primo anno si ripaga la lampadina e tutti gli altri anni sono di suo risparmio. Queste lampadine permettono di sostituire almeno l'80% delle lampadine che abbiamo in casa. Non dimentichiamo, poi, che esistono anche lampade alogene che, pur non raggiungendo i livelli di efficienza delle lampadine a risparmio energetico, consentono una sostituzione delle lampade ad incandescenza estremamente valida, avendo un'efficienza nettamente superiore. Un terzo delle strade di tutta Europa hanno ancora vecchi lampioni degli anni '60, che consumano circa il doppio del necessario. Quanto paghiamo per questi sprechi? In Europa sono circa 35 milioni i lampioni che sfruttano lampadine a vapori di mercurio (quelle a minore efficienza per l'illuminazione stradale). Se le sostituissimo con la nuova tecnologia "Cosmopolis" a luce bianca, avremmo più luce per le strade, un risparmio pari a 2 centrali elettriche da 1.000 megawatt/ora e una riduzione dei costi delle amministrazioni pubbliche di circa 1 miliardo di euro all'anno. In più 4 milioni di tonnellate di CO2 non sarebbero emesse in atmosfera e 14 milioni di barili di petrolio non verrebbero utilizzati. Con i ritmi attuali, occorreranno decenni per la loro completa sostituzione. Credo sia, invece, necessario un intervento delle amministrazioni pubbliche, per accelerare questo processo che potrebbe essere svolto in non più di due o tre anni, garantendo un notevole risparmio... soprattutto per i contribuenti! E in ufficio? Spesso, ad esempio, si pensa che per avere tanta luce, e un adeguato comfort visivo, sia necessario consumare molto. Come dobbiamo comportarci? Quando parliamo degli uffici, parliamo di uno degli ambiti più importanti nel consumo di energia (dove sono concentrati più del 40% dei consumi). Se intervenissimo con le nuove tecnologie il risparmio sarebbe di ben 2 miliardi di euro all'anno. Il comfort visivo è uno degli elementi a cui sempre più i progettisti prestano attenzione, specialmente nell'ambito dell'ufficio, dove ormai trascorriamo sempre più tempo, ed è legato alle diverse attività visive che svolgiamo: scriviamo, lavoriamo al computer, incontriamo persone. In questo ambito è particolarmente importante il concetto di "luce dinamica", cioè la possibilità di adattare la luce alla prestazione che in quel momento si vuole ottenere. La luce dinamica è anche un modo per risparmiare energia: permette di usare la luce laddove serve e quando serve, senza sprechi. Fondamentale è poi l'integrazione con la luce naturale che proviene dalle finestre, altro mezzo di risparmio energetico. In ufficio si ha quindi la duplice possibilità di risparmiare energia e di migliorare il comfort visivo, grazie alle nuove tecnologie di illuminazione variabile. E infine, cosa ci riserva il futuro? Cosa possiamo dire della tecnologia dei "led"? È di certo una tecnologia rivoluzionaria, la tecnologia dei Led: una sorgente luminosa che sta diventando sempre più efficiente, che permette nuovi usi e che consideriamo come una grande opportunità, non solo per sostituire le vecchie sorgenti d'illuminazione che sprecano troppa energia, ma anche per integrare e migliorare le possibilità dell'illuminazione in ambiti come quelli del colore, delle immagini... Penso che fra 15 anni avremo un mondo sicuramente più efficiente, proprio grazie ai LED e alle nuove tecnologie per il risparmio energetico.