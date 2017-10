Algeri. 5 giugno 2006. Perché non diventi deserto

Il 5 giugno si celebra l'annuale Giornata Mondiale dell'Ambiente (W.E.D. World Environment Day), istituita dall'ONU. per ricordare la Conferenza di Stoccolma sull'Ambiente Umano, nel 1972, nel corso della quale prese forma il Programma Ambiente delle Nazioni Unite (UNEP United Nations Environment Programme). Ogni anno viene selezionata una tematica di rilievo e viene scelta una città portavoce dell'iniziativa. Per il 2006 il tema è Deserto e Desertificazione e nessuna capitale poteva essere più rappresentativa: Algeri. L'Algeria, infatti, è uno stato il cui territorio è occupato per l'85% dal deserto del Sahara. Inoltre, il tema è di particolare attualità poiché il 26 dicembre ricorre il decimo anniversario dall'entrata in vigore della «Convenzione delle Nazioni Unite per la lotta contro la desertificazione» (Unccd), adottata a Parigi il 17 giugno del 1994 e ratificata da 191 Paesi (quasi tutti i Paesi Onu). A dieci anni dall'entrata in vigore è necessario che tutti i Paesi prendano piena consapevolezza del grave problema dell'avanzamento dei deserti nelle aree già desertificate e dell'aumento dei rischi in molte aree attualmente in fase di criticità per la contemporanea sinergia di fattori quali la siccità causata dai cambiamenti climatici e il degrado del suolo causato dalle attività umane. Tra le superfici a maggior rischio vi è tutta l'area del sud Europa prospiciente il Mediterraneo ed in particolare: Spagna, Portogallo, Italia, Grecia, Turchia. La Giornata Mondiale dell'Ambiente può essere celebrata in molti modi, dall'organizzazione di manifestazioni all'aperto a passeggiate in bicicletta, da concerti verdi a gare di componimenti e disegni nelle scuole, e poi ancora la semina di alberi e gli sforzi nel riciclaggio. Senza dimenticare che ogni giorno è quello "buono" per contribuire alla salvaguardia del nostro pianeta. Silvia Dugo