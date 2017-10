Alluvioni pi

Le alluvioni sempre più frequenti e violente sono collegate al riscaldamento globale e all'aumento della concentrazione di CO2 nell'atmosfera. Niente di nuovo? No, se non fosse che la rivista scientifica "Nature", in edicola questa settimana e dal titolo "Il fattore umano", conferma che i diluvi sono aumentati di 3 volte e mezzo negli ultimi vent'anni.

Lo studio che ha stabilito il collegamento diretto tra global warming e alluvioni è stato realizzato dall'Università di Edimburgo: "Possiamo dire con relativa certezza che la maggiore intensità delle precipitazioni degli ultimi cinquant'anni non è frutto del caso", ha affermato Gabriele Hegerl, la climatologa a capo della ricerca.

Le registrazioni effettuate da seimila stazioni meteorologiche tra il 1951 e il 2001 hanno messo in evidenza come (nel 65 per cento dei casi) le piogge siano state più violente di anno in anno. "Il nostro studio è la prima conferma scientifica che l'aumento dell'intensità delle precipitazioni è legato al riscaldamento dell'atmosfera. Anzi, può darsi che abbiamo sottostimato l'andamento", continua Hegerl.

Anche i dati delle compagnie assicuratrici non lasciano scampo a dubbi. La Munic Re ha calcolato che i danni causati dal maltempo negli ultimi trent'anni a beni assicurati è pari a 1600 miliardi di dollari, con una crescita dell'11 per cento ogni anno. Per fare un esempio, dopo le straordinarie inondazioni avvenute in Galles e Inghilterra nel 2000 le assicurazioni hanno rimborsato un miliardo e mezzo di euro di danni. Inondazioni che, secondo i ricercatori, avrebbero avuto una probabilità di avvenire più bassa del venti per cento in condizioni climatiche naturali.