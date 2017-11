Ambiente, società, diritti. I sindaci sono i nuovi paladini

Ci sono molti esempi che illustrano in che modo sia evoluto il ruolo dei sindaci delle nostre città. Siano essi amministratori di grandi e celebri centri urbani, così come di villaggi sperduti, il ruolo dei primi cittadini riveste ormai, infatti, un’importanza crescente. Ciò perché le politiche “dal basso” sono in grado influenzare in modo determinante scelte che investono in modo diretto la popolazione.

I sindaci contro i cambiamenti climatici

L’acqua torna pubblica

I no alle discariche e al petrolchimico

Da Grenoble al C40, i sindaci in prima linea su questioni globali