Ambiente sonoro e nuove tecnologie

Il tuo lavoro si ispira alla dimensione ecologica del suono, studiata e introdotta per la prima volta da R. Murray Schafer nel suo libro più famoso "Il paesaggio sonoro". Partendo dalla tua esperienza, come hai elaborato il pensiero di Shafer e in che modo i tuoi lavori rappresentano il concetto di ecologia acustica? Quello di Schaefer è un campo di ricerca complesso, interdisciplinare, il cui scopo è spiegare l'importanza del parametro acustico nel mondo circostante, nella produzione di quella che chiamiamo musica. Spiega la necessità di considerare musica l'ambiente sonoro nel quale viviamo. Schaefer esorta a considerare il mondo come una composizione della quale siamo allo stesso tempo autori, esecutori e fruitori. L'aspetto che mi ha più profondamente colpito nel pensiero di Schaefer è quello della responsabilità: il suono non è un accidente legato agli oggetti della nostra quotidianità, ma è un fattore importante ed interessante della nostra vita. Il ricorso al nostro senso estetico, per quanto riguarda il suono, sembra relegato alla fruizione della musica, e questo è culturalmente riduttivo. Inoltre, la musica diventa la colonna sonora della nostra vita, soffocando il suono della realtà. L'unica attenzione concessa ai suoni del mondo è quello di trovare il modo di isolarsene, vuoi attraverso strati di materiali isolanti, vuoi attraverso barriere di suono. La produzione della musica è considerata una sorta di inquinamento acustico, è difficile specificare come, ma c'è spreco. I prodotti musicali realizzati per la vita di tutti i giorni vengono usati e poi gettati via, proprio come si fa con le bottiglie di plastica o gli accendini. Per me, dunque, è stato necessario smettere di comporre nel senso classico (quindi di alimentare una sorta di inquinamento musicale), per dedicarmi alla progettazione di lavori artistici che diano strumenti cognitivi che permettano di applicare il nostro senso estetico alla fruizione del suono che ci circonda, affinare la nostra percezione e ad imparare a scegliere. Questo comporta, da parte del compositore, un' attenta coscienza della situazione acustica nella quale il suo lavoro verrà poi presentato e fruito. Nell'introdurre il concetto di ecologia acustica, il musicista Claude Schryer scrive che in risposta alla crescente crisi ecologica mondiale ha cominciato ad impegnarsi nel movimento ambientalista, focalizzando l'attenzione di musicista sulla qualità sonora dell'ambiente in cui viviamo. Credi che il percorso di Schryer sia una tappa obbligata per tutti coloro che si interessano di ecologia acustica? Non saprei dire. Personalmente sono legato ad una accezione che dà al termine ecologia acustica il significato più asettico di studio delle relazioni fra il suono e l'ambiente. Va da sé che poi la scelta etica diventa quasi obbligatoria. Intendo dire che quella dell'impegno ambientalista non è una tappa necessaria, ma molto spesso chi studia le relazioni suono-ambiente inizia, prima o poi, ad impegnarsi affinchè il nostro mondo sonoro risulti migliore e più intelligibile. In che modo un designer acustico può aiutarci a definire la nostra relazione con l'ambiente e ristabilire una significativa cultura uditiva? L'attività di designer dispone e modella le cose, in questo caso i suoni nell'ambiente. Ci sono molti modi di svolgere questa attività. Se volessi progettare un giardino nel quale decido che si debba sentire il canto degli uccelli, posso operare sia trasmettendo il canto degli uccelli registrato o sintetizzato o suggerito in qualche modo meno convenzionale, oppure, così come scrive Schaefer, piantando alberi che facciano frutti di cui gli uccelli siano golosi, o preparando per loro un nido, in modo che questi comincino a visitare e ad abitare il mio giardino. Ecco, in questo secondo caso il designer acustico può veramente aiutarci a riprendere in mano la nostra cultura uditiva, che è fatta non solo di suoni, ma di significati, ritmi e cause. Esiste poi ancora un modo di fare design acustico, che è quello di compiere azioni o produrre oggetti che aiutino a farci scoprire l'esistenza importante di un aspetto sonoro del mondo in cui viviamo e nelle azioni che compiamo quotidianamente. Questo è il modo di essere designer acustico che prediligo. Il tuo ultimo lavoro, tuttora in progress, si chiama THEBIGEAR (grande orecchio). Può esere definito come una immaginary soundscape composition, in cui chiunque si costituisce al tempo stesso come luogo creativo/emozionale, luogo di sensibilità e luogo critico. Puoi spiegare di cosa si tratta? Nasce dall'idea di una chat dove ogni partecipante può raccontare, durante il tempo di connessione, ciò che ascolta in quel preciso momento. La comunicazione verbale viene sviluppata durante il collegamento, canalizzata cioè nella comunicazione di una esperienza acustica mediata dalla parola e dalla narrazione. Un modo per ripensare alla poesia e alla necessità di una comunicazione che passi attraverso il suono. Il progetto THEBIGEAR è in primo luogo legato alla narrazione, ma non in senso letterario; certo, la forma è letteraria ma la sostanza è musicale in quanto colui che legge i testi di THEBIGEAR si adopererà per ricreare una situazione acustica e in qualche modo di esperirla tramite la descrizione altrui. Chi sono i fruitori del tuo progetto e qual è la sua finalità? Può esserlo chiunque. THEBIGEAR è inteso come creazione di una comunità virtuale che decide di mettere in share le proprie esperienze acustiche. I fruitori sono gli stessi partecipanti che si collegano via internet con il sito web dietro mio invito o quello di altri partecipanti, oppure trovandolo su qualche altro sito o rivista. Quindi, a colui che entra in chat verrà chiesto di descrivere i suoni che sente in quel momento dalla sua postazione, magari di commentarli, usando anche emozioni, ricordi o altro ancora. Il testo appena trasmesso va automaticamente ad inserirsi nel panorama acustico immaginario che è il risultato di THEBIGEAR. E' molto semplice. Maurizio Torretti