Come Amburgo sta diventando la città più green d’Europa

L'ultima iniziativa in ordine cronologico e che ha destato non poco interesse è stata la messa al bando delle capsule monouso del caffè e delle bottiglie di plastica all'interno dell'amministrazione pubblica. La città di Amburgo, come presumibilmente altre cittadine tedesche, seguirà infatti le direttive del Senato che impongono nuovi standard ambientali per l'amministrazione pubblica in fatto di consumi, acquisti e mobilità.

Amburgo diventa una smart city