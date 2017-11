Anche Leonardo di Caprio contro la caccia alla tigre

A San Pietroburgo si sono riuniti i 13 capi di Stato di altrettante nazioni asiatiche, per quello che viene definito come un "summit storico", con l'obiettivo di addottare un Piano Internazionale per la Conservazione della Tigre. A dare risalto mediatico al vertice è stato anche l'attore americano Leonardo di Caprio, con un lungo editoriale pubblicato sul Washington Post: "[...] salvando la tigre potremo salvaguardare anche tutto l'ecosistema collegato al felino, inclusa una delle più grandi foreste del pianeta, la quale assorbendo la CO2 aiuta a mitigare l'effetto del cambiamento climatico [...]". Il felino è ancora cacciato illegalmente per le sue presunte proprietà curative ed afrodisiache oltre che per il commercio delle pelli; se nel Diciottesimo secolo si potevano contare più di 100.000 esemplari, oggi ne rimangono solamente 3200 in natura. L'obiettivo dichiarato del summit, presieduto dall'ex presidente russo Vladimir Putin, è quello di radoppiarne il numero entro il 2022. Al vertice ha partecipato anche la Banca Mondiale, promettendo uno stanziamento di quasi 350 milioni di dollari. "Con poco più di 3200 tigri rimaste in natura, il perdurare di un mercato nero di questa portata non può essere sottovalutato - ha detto William Schaedla, direttore Traffic del Sud-est asiatico - le leggi sulle specie in Myanmar e Thailandia proibiscono il commercio di tigre e altri felini. Le autorità devono far sentire il peso di questa legge per affrontare i trafficanti." Non c'è solo la caccia illegale a minacciare il felino conosciuto ai più per potenza, eleganza e ferocia. Infatti la violenta deforestazione causata dalla richiesta di legname, di polpa per la carta e di olio di palma, sta velocemente distruggendo il loro habitat. "Anche Paesi lontani come l'Italia devono assumersi le loro responsabilità, tanto più perché siamo tra i maggiori importatori di prodotti derivati dalla fauna e dalla flora selvatica di quella parte del mondo - ha detto Massimiliano Rocco, responsabile Specie e Traffic del WWF Italia - ci aspettiamo un impegno dal settore delle imprese come dalle istituzioni per contribuire alla conservazione di questa specie". Il WWF è una tra le associazioni maggiormente impegnate nella salvaguardia della tigre: grazie alla sua intermediazione, la provincia cinese di Jilin e la vicina provincia russa di Primorsky, hanno accettato di collaborare per istituire la prima area protetta transfrontaliera per la tigre siberiana (o tigre dell'Amur), il più grande felino del mondo, di cui si stima rimangano oggi appena 450/500 esemplari.