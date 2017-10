Ancora strade al nord

Meno burocrazia e più velocità nell'approvare e realizzare le opere pubbliche, queste le promesse della "Legge Obiettivo". Nella scelta delle opere da realizzare con i benefici di questa nuova legge hanno però prevalso alla grande criteri esclusivamente economici. Non c'è traccia di una scelta di carattere politica-ambientale o di una volontà di investire a lungo termine nelle infrastrutture carenti del Mezzogiorno. Secondo i dati pubblicati da Legambiente stanno per essere sbloccati più di 100mila miliardi di lire destinati alla realizzazione di 2.000 chilometri di nuovi tratti autostradali. La quasi totalità di questi investimenti è destinata alla Lombardia e al Veneto. Al sud gli investimenti vanno soltanto al potenziamento della Salerno-Reggio Calabria e, naturalmente, alla realizzazione dell'agognato ponte sullo stretto di Messina. Ma se non vengono effettuati altri interventi sulla rete stradale prima e dopo il nuovo ponte, questo rischia di diventare una cattedrale nel deserto. Poche briciole per il centro, come per esempio il collegamento autostradale tra Rosignano e Civitavecchia. Un'esistenza da Cenerentola sembra il destino delle ferrovie. L'alta velocità nel tratto tra Torino-Milano-Napoli, che dovrebbe essere pronto nel 2007, è l'unico investimento di spessore previsto nell'attuale elenco delle opere da realizzare. E nonostante gli incidenti successi nei tunnel del Monte Bianco e del San Gottardo e delle politiche impugnate dai paesi confinanti, nel settore trasporti merci si punta tutto sulla gomma. Come strategie da proseguire vengono indicate i raddoppi dei tunnel del Bianco e del Frejus. Viene da domandare in che modo il governo intende mantenere gli accordi siglati con il protocollo di Kyoto. Questo prevede per il nostro paese una riduzione dell'11% della CO2 e dei gas serra nel giro dei prossimi 10 anni! Rita Imwinkelried