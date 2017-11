Andiamo ad abitare nel futuro eco

Dentro ogni appartamento c'è un laboratorio, un luogo con tecnologie avanzatissime. È già stata costruita, esiste, si inaugura il 25 giugno 2008 queso progetto ecosostenibile tramutatosi in solida realtà grazie a Whirlpool e Enel da Loccioni, una grande azienda italiana dedicata all'innovazione (leader nei sistemi avanzati di automazione, misure e controllo; loro si definiscono "sartoria tecnologica"). Il paese dove sorge questa palazzina intelligente, chiamata Leaf House, è Angeli di Rosora, vicino ad Ancona, nelle Marche. La casa ha un cervello elettronico: ogni appartamento ha un touch screen con cui si può gestire la domotica, la sicurezza, per vivere nel comfort e risparmiare energia. Per esempio, il trattamento di aria e acqua sono gestiti razionalmente, c'è un sistema di riscaldamento e raffreddamento a pompa geotermica, pannelli solari sia termici che fotovoltaici per acqua ed energia elettrica, serbatoio acque per il loro riciclo e trattamento, due rubinetti distinti tra acqua purificata minerale, da bere, e l'altro con l'acqua di acquedotto, canali di scolo su cui è stata installata una mini-centrale idroelettrica… Altro esempio, in tutti e 6 gli appartamenti sono installate le ultime novità Whirlpool, dalla macchina del caffè al frigorifero al forno, tutti in classe A, ma in particolare in uno di questi la Whirlpool sta sperimentando ZEOS, Zero Emission Open Space, un primo banco di prova per il "progetto green kitchen", una cucina che riduce del 70% i consumi degli elettrodomestici. Ci sono poi diversi partner tecnologici, come Siemens che ha collaborato per la mini centrale idroelettrica, i mobili Ikea con uso controllato del legno, e la FAAM per la mobilità, che produce veicoli elettrici. Cisco ha garantito le connessioni indispensabili in una casa del futuro. I partner tecnologici non possiamo citarli tutti, per scoprirli e vedere le immagini dell'inaugurazione si vada su Loccioni.com, cliccando sulla foglia verde LEAF.