Gli animali più straordinari del mondo

La prima mappa globale delle specie animali più rare, uniche, speciali, in pericolo è stata appena completata dalla Zoological Society di Londra. Gli animali più straordinari del mondo Mammiferi, anfibi, creature come il lemure variegato (un lemure "juventino" a macchie bianche e nere che vive nelle foreste primarie del Madagascar), la salamandra messicana e il pangolino del Borneo vengono collocati sulle cartine geografiche di tutti i Paesi del mondo con la definizione di "Edge", sigla di Evolutionarily Distinct and Globally Endangered. Che argutamente significa anche, in inglese, "in bilico". In una ricerca pubblicata il 16 maggio su PLoS ONE gli scienziati hanno identificato per la prima volta le aree del mondo conteneti un'alta concentazione di speciie EDGE paper published

La mappa servirà a deviare lavori pubblici e a quantificare le aree protette