Antartide: la vita sfida anche i ghiacci

L'Antartide è il territorio con la più elevata superficie ricoperta da ghiaccio e paradossalmente ha gli stessi problemi delle zone aride del resto del mondo. E' infatti la mancanza di acqua liquida a rendere impossibile la presenza di esseri viventi in questo luogo.

Secondo uno studio pubblicato su "Science", alcuni ricercatori americani, arrivati al lago Bonney, nella McMurdo Dry Valleys hanno fatto una piacevole scoperta: effettuato un carotaggio nel ghiaccio hanno scoperto che, alla profondità di circa due metri dalla superficie, c'è una zona dove viene effettuata la fotosintesi. Chiara segnalazione della presenza di esseri viventi.



La sorpresa degli scienziati viene dal fatto che solitamente non c'è traccia di acqua liquida nel ghiaccio. In realtà esiste, nello strato interno, una zona composta da sabbia e da ghiaia che permette, durante l'estate antartica (che va da novembre a febbraio), la presenza di acqua liquida.

In questa zona, un piccolo "villaggio" di esseri viventi si concede il lusso di sopravvivere sfidando, nel vero senso della parola, il gelo. Un'oasi protetta che produce tutto ciò di cui necessita prelevando dall'esterno anidride carbonica, azoto, energia solare e ovviamente acqua. Gli organismi presenti sono alghe bluverdi, che sfruttano l'energia solare per produrre materiale organico e hanno la stessa funzione delle nostre piante. Altri batteri prelevano l'azoto, elemento indispensabile, dall'atmosfera che trovano sotto forma di NO2 e lo rendono disponibile alla comunità e, infine, batteri eterotrofi che decompongono la sostanza organica rimettendo in ciclo le forme inorganiche degli elementi che costituiscono la materia vivente.



Secondo quanto sostengono alcuni ricercatori dell'università di Innsbruck, questa comunità rappresenta il caso più estremo che possiamo immaginare. Questo tipo di scoperta potrebbe essere utile come modello di studio per un'ipotetica vita su Marte. Infatti alcune teorie ipotizzano l'origine della vita tra i freddi oceani di questo pianeta che, raffreddatosi improvvisamente, si è ricoperto di ghiaccio. In un secondo tempo gli ipotetici organismi viventi sarebbero poi stati trasportati all'interno di meteoriti sulla Terra.



Elena Evangelisti