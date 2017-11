Aral: un “mare” di sabbia

Il quarto lago al mondo per estensione sta subendo un processo di desertificazione che negli ultimi trent'anni ha ridotto del 50% la sua superficie e ha fatto scendere il suo volume idrico del 73%. Tutto ciò è causato dalla politica agricola applicata dall'ex unione sovietica che ha realizzato, lungo il corso del Syr Darya e dell'Amu Darya, un'opera di canalizzazione finalizzata all'irrigazione di piantagioni di cotone. Quantità di diserbanti e pesticidi utilizzati per aumentare le produzioni hanno contaminato il terreno e le acque dei fiumi che, affluendo nel mare lo hanno trasformato in un contenitore di veleni. Le strisce di sabbia, miste a sale e sostanze altamente tossiche, costituiscono uno dei pericoli più gravi. Infatti, trasportate dal vento, si disperdono in un'area vastissima danneggiando altre zone agricole e causando l'aumento di tumori, anemie gravi, mortalità infantile e nascite deformi. Uno dei disastri ambientali più gravi di tutti i tempi. La maggioranza delle specie animali e vegetali che popolavano le sue acque e le rive ora sono ridotte a pochissime unità. Problemi del passato che si fondono con quelli odierni: le regioni del Kazakistan, dell'Uzbekistan e dell'Azerbaigian, aiutate anche da alcune multinazionali del petrolio, si sono lanciate in una campagna di perforazione su grande scala in acque poco profonde rischiando così di mettere in pericolo anche il patrimonio ambientale del vicino Mar Caspio. Inoltre l'Uzbekistan continua a produrre in maniera intensiva il cotone, attraverso le medesime modalità distruttive sovietiche: dosi massicce di fertilizzanti e di pesticidi, al punto che utilizzare queste terre per scopi differenti dalla coltivazione del cotone sarà molto difficile. Uno scempio irriverente e distruttivo di un territorio che potrebbe essere rivalutato rischia di trasformarsi in modo irreversibile in un inferno di morte. Elena Evangelisti