L’arco di Palmira ricostruito a Trafalgar Square

Quello che Daesh ha abbattuto, la tecnologia ricostruisce. Se non esattamente come prima, almeno in ricordo di quello che è stato. Perché il terrore, la paura, l'ignoranza, in fondo, si combattono anche così: cercando di preservare la memoria di popoli martoriati, come quello siriano, con ogni mezzo possibile. Accade oggi, a Trafalgar Square, Londra: l'arco di Palmira, completamente distrutto a ottobre 2015 durante il periodo di occupazione da parte dello Stato Islamico dell'antico sito carovaniero, riconquistato dalle forze armate siriane lo scorso marzo, viene ricostruito proprio al centro della storica piazza britannica a grandezza naturale grazie alla tecnologia 3D. L'installazione avviene in concomitanza con la Settimana del Patrimonio mondiale dell'umanità.

Il progetto

Tecnologia italiana

Il Million Image Database