L’Artico si sciolse 14mila anni fa. E il mare si alzò fino a 20 metri

L'Artico è sempre più caldo. E l'ultima volta che questo accadde, la calotta si sciolse portando uno sconvolgimento climatico in tutto il pianeta. Il livello dei mari ai tropici si alzò fino a 20 metri in 340 anni. Un evento estremo che mise fine all'ultima era glaciale e che spianò la strada alla nascita della civiltà umana come la conosciamo oggi.

Studiare l'Artico per comprendere i cambiamenti climatici

Il valore della ricerca italiana nell'Artico