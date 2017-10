Anche l’Artico ha un cuore

Il cuore di bandiere simboleggia l'appello che l'organizzazione ambientalista ha deciso di rivolgere a tutti i paesi del mondo per spronarli ad agire in difesa dell'Artico. Greenpeace è presente anche al Palazzo di vetro dell'Onu a New York - dove il 18 settembre sono iniziati i lavori dell'Assemblea generale - per presentare gli ultimi dati e le ultime ricerche sui cambiamenti in corso nelle regioni polari. A giorni, infatti, gli scienziati del National snow and ice data center (Nsidc) annunceranno il nuovo record dello scioglimento dei ghiacci, il livello più basso mai registrato dal 1979. Il dossier contiene anche una serie di richieste e possibilità che gli stati hanno a disposizione per affrontare in maniera adeguata la minaccia costituita dallo scioglimento dei ghiacci artici. Cominciando dal divieto di condurre trivellazioni per cercare gas e petrolio da parte delle sette sorelle, come la Shell.