Gli artisti contro il fracking sono tornati

Gli Artists against fracking (artisti contro il fracking) hanno realizzato una canzone per chiedere al governatore dello stato di New York, Andrew Cuomo, di non concedere le autorizzazioni necessarie a condurre attività di estrazione di gas naturale attraverso il fracking (fratturazione idraulica), tecnica che prevede l'iniezione nel sottosuolo di acqua, sabbia e sostanze chimiche in grado di creare delle fratture e liberare il metano.

Decisione sospesa

Don't frack my mother