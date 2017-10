Attentato suicida a Istanbul. Colpita la via dello shopping: almeno 4 morti

Un nuovo attentato suicida ha colpito la Turchia nella mattinata di sabato 19 marzo. Nel mirino, come accaduto di recente anche ad Ankara, sono le zone più frequentate dalla popolazione: in questo caso via Istiklal, strada commerciale e turistica nel pieno centro di Istanbul.

La Turchia da mesi in stato di massima allerta

Nell'immagine di apertura, la polizia turca sul luogo dell'attentato suicida a via Istiklal, nel pieno centro di Istanbul ©Burak Kara/Getty Images