Fracking in Australia, lo stato di Victoria lo vieta

Il fracking, tecnica utilizzata per estrarre gas naturale e petrolio dalle rocce presenti nel sottosuolo, può essere molto redditizio per le compagnie di estrazione, l’impatto ambientale è tuttavia molto elevato (gli effettivi danni che provoca non sono ancora chiari) a scapito delle popolazioni locali e della biodiversità. Per questo motivo lo stato di Victoria, situato all'estremità sudorientale dell'Australia, ha deciso di vietare questa tecnica di estrazione.

Vittoria della popolazione contro il fracking

Proteggere l’agricoltura

Il movimento australiano contro le trivellazioni

Il potere della comunità