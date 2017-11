Auto da sogno che vanno con qualche goccia d’acqua

Le abbiamo potute guidare in un parco nel cuore di Bruxelles, durante il secondo e ultimo giorno della Terza Assemblea della Piattaforma Tecnologica Europea dell'idrogeno e delle Celle a Combustibile: una manifestazione dalla valenza squisitamente politica, che cade a ridosso dell'approvazione del Settimo Programma Quadro di Ricerca. Un modo per "incitare" le istituzioni europee ad investire risorse nella corsa globale all'idrogeno. L'era dell'H2 sembra vicina, ma non è proprio dietro l'angolo. Ci vorranno ancora diversi anni prima di ordinare auto ad idrogeno in un concessionario o di comprare pile a idrogeno per un laptop o un cellulare. Anche l'Italia si sta allenando per questa gara. Probabilmente non saranno Lombardia e Piemonte a vincerla, ma è bene partecipare per ritagliarsi uno spazio nel mercato del futuro. La Regione Lombardia ha presentato a Bruxelles due progetti che entro l'anno prossimo porteranno l'idrogeno a Mantova e in zona Bicocca a Milano. I mantovani potranno già vedere la stazione di servizio con tanto di mini-flotta d'auto a idrogeno la prossima primavera, secondo Roberto Canobio, referente della Regione Lombardia per Zero Regio: un progetto europeo che sarò realizzato prima a Francoforte e poi a Mantova. Ed entro fine anno anche nel nuovo quartiere universitario si vedranno tre auto della Regione targate H2, una stazione di servizio e un sistema di illuminazione alimentato ad idrogeno. A differenza di Mantova, però, le auto non avranno un motore elettrico, ma un motore a scoppio alimentato ad idrogeno. Nel frattempo la Regione Piemonte si sta muovendo sul versante della miniaturizzazione con il progetto Microcell, che ha lo scopo di sviluppare un sistema di celle a metanolo per le batterie di computer portatili e cellulari. L'idrogeno è un bel sogno quasi a portata di mano, ma al di là della volontà politica di svezzarsi dal petrolio, restano ancora da risolvere alcuni problemi in fase di produzione, stoccaggio, distribuzione e regolamentazione. Gianluca Cazzaniga