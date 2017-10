Le aziende soffrono i cambiamenti climatici ma non lo dicono

Quasi tutte le aziende statunitensi quotate in Borsa potrebbero pagare, in un modo o nell'altro, le conseguenze dei cambiamenti climatici. O direttamente, oppure perché dovranno sostenere pesanti spese per contrastarli. Ma sono poche, anzi pochissime, quelle che hanno deciso di essere davvero trasparenti e di avvertire i loro investitori. Lo dicono gli esperti della Task Force internazionale sulla trasparenza finanziaria su questioni climatiche, che si sono riuniti lunedì a New York, presso gli uffici di Standard & Poor's.

93 aziende Usa quotate su 100

Cambiamenti climatici e business vanno a braccetto

Foto in apertura: Cheoh Wee Keat / Getty Images