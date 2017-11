I bambini-kamikaze, l’arma più ignobile di Boko Haram

Erano stati quattro nel 2014, sono diventati quarantaquattro lo scorso anno. Il numero di bambini utilizzati come kamikaze dal gruppo islamista Boko Haram - attivo in Nigeria, Camerun, Ciad e Niger - cresce in modo preoccupante. A lanciare l’allarme è un rapporto dell’Unicef, pubblicato a due anni di distanza dal 14 aprile 2014, quando 276 liceali nel nord-est della Nigeria furono rapite dai terroristi.

“I bambini-kamikaze, prime vittime degli attacchi”

1,3 milioni di bambini costretti a fuggire

Immagine di apertura: ©Karel Prinsloo/Unicef