Smog, i bambini ne respirano più in auto che all’esterno

Le automobili sono ormai ovunque e, con il loro grigio seguito di smog e asfalto, stanno rendendo l’aria sempre più irrespirabile. A differenza di quanto si potrebbe pensare le concentrazioni di smog sono più elevate all’interno delle autovetture che all’esterno. Già nel 2004 una ricerca evidenziava che dentro le automobili si respirano concentrazioni di Ipa (idrocarburi policiclici aromatici) superiori che fuori, mentre nel 2012 l’Airparif, l’agenzia francese preposta al monitoraggio della qualità dell’aria, aveva affermato che nell’abitacolo dell’auto si registrano i livelli più alti di biossido di azoto. Questo rischio sarebbe particolarmente grave per i bambini, ha sostenuto il professor Sir David King, ex consigliere scientifico capo per il governo britannico che ora insegna chimica e fisica a Cambridge e dirige la Smith school of enterprise and the environment presso l’Università di Oxford.

