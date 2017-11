Bambini inquinati

Nel 1997 Greenpeace ha lanciato in Italia l'allarme sui rischi ai quali vengono esposti i bambini che usano giocattoli realizzati in Pvc, specie in Pvc morbido. In 63 campioni di giocattoli per la prima infanzia sono stati trovati 5 componenti tossici, tra questi ftalati, usati per rendere morbida la plastica. Si tratta di sostanze che migrano con facilità dal prodotto al bambino, attraverso il semplice contatto, ancora di più se il bambino lo mette in bocca e quindi o per masticazione o per suzione ne ingerisce una parte. I ftalati sono stati banditi nel 1999 nei prodotti per la dentizione a livello europeo perchè possono causare danni al fegato, ai reni e ai testicoli. L'allarme lanciata allora da Greenpeace, "Stop ai giocattoli in Pvc", era stato ripreso da quotidiani e televisioni. In seguito Solvay Italia e Evc hanno iniziato una campagna legale contro Greenpeace, accusandola di diffamazione, incitamento al boicottaggio, lesione della reputazione economica ed altro chiedendo danni per 600 miliardi. Solvay Italia e Evc (European Vinyls Corporation, una joint venture tra Ici e Enichem) rappresentano il 60% del mercato Pvc in Italia. E' di questi giorni la notizia che tale richiesta di risarcimento è stata respinta dal Tribunale di Roma. Sempre di questi giorni è la notizia che riporta i risultati delle analisi fatte fare da Greenpeace da un laboratorio olandese su oggetti per bambini come pigiami, biberon, giocattoli e su vernici, deodoranti e prodotti di pulizia per interni. "Abbiamo trovato il nolifenolo, una sostanza che interferisce con il Dna umano e danneggia la produzione di sperma nei mammiferi, in 5 paia di pigiami che abbiamo analizato", racconta Vittoria Polidori, responsabile campagna inquinamento Greenpeace, "inoltre tutti i vestiti per bambini testati contengono gli ftalati. I livelli più alti sono stati trovati nel pigiama "Tigre" della Disney". In un biberon di "Toys-R-Us" è stato riscontrato il bisfenolo A che perturba il sistema ormonale. Vari composti tossici sono stati trovati anche nei prodotti per la pulizia e nei deodoranti. Cosa si può fare? Da un lato sperare nella sensibilità all'argomento da parte della Commissione Europea che presenterà il 29 ottobre la nuova legislazione sulla chimica (REACH): Dovranno eliminare dalla lista le sostanze pericolose per sostituirle con altre più sicure per la salute. La nuova legislazione diventerà legge nel 2005. Dall'altro lato si trovano sul mercato tanti prodotti realizzati con materie prime non nocive. Anche i grandi magazzini hanno cominciato a vendere abbigliamento per bambini di cotone bio a prezzi accessibili. Facendo la spesa con attenzione, si possono evitare comunque le sostanze che fanno male alla salute. Rita Imwinkelried