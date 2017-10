Bangladesh, spari e bombe in caffè di Dacca al grido di ‘Allah è grande': italiani in ostaggio

L’ondata di attentati non accenna a placarsi. In un locale del quartiere diplomatico a Dacca, capitale del Bangladesh, a 200 metri dall'ambasciata d'Italia, otto - nove uomini armati hanno attaccato un ristorante, provocando vittime e prendendo decine di persone in ostaggio, da 20 a 60. Il locale è l’Holey Artisan Bakery, sulla Road 79, House 5, quartiere di Gulshan. È ritrovo abituale di stranieri e dipendenti delle ambasciate. Una tv locale durante l’attacco ha detto che sarebbero già morti due nostri connazionali, ma la Farnesina non conferma e, secondo le prime notizie, ci sono sette italiani in ostaggio. Il Dhaka Tribune riferisce anche di un'esplosione.

Rivendicano Al Qaeda e Isis

Il Bangladesh è già stato teatro di attentati terroristici