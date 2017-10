Basket e judo, l’Italia trionfa agli Europei per ragazzi con sindrome di Down

Un oro nel basket, altre quattro medaglie (una d’oro anche qui, una d’argento e due di bronzo) nel judo: agli Europei organizzati in Portogallo dalla Sports Union for Athletes with Down syindrome (Su-Ds), la federazione che riunisce gli atleti con sindrome di Down, l’Italia si è fatta nuovamente valere, dopo aver già vinto in questo 2017 il campionato del mondo di calcio a 5, peraltro sempre in Portogallo. AI Su-Ds International Championships di Vila Nova de Gaia la vittoria nel basket è arrivata nella finale contro i padroni di casa portoghesi, al termine di una partita dominata in lungo e in largo, con il tabellone finale che riporta un 26-8 per gli azzurri che lascia poco spazio all’immaginazione e consegna agli azzurri la prima storica medaglia nella disciplina. Nel judo invece Tommy Crosara, nella categoria 81 Kg, conquista la medaglia d’oro nella categoria 81 chili, Davide Migliore e Francesco Verrengia vincono rispettivamente argento e bronzo nella categoria 66 kg e Martina Tomba è bronzo nella categoria 57 kg riservate alle donne.

Un movimento sportivo in crescita

Su-dsInternational championships: 3°Martina Tomba 57kg/3°Verrengia Francesco66kg/2°Migliore Davide 66kg/1°Corsara Tommy 81kg PROUD OF YOU! pic.twitter.com/e8P35T3uHa — Fisdir (@FISDIR) 14 ottobre 2017