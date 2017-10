Basta col petrolio nel mare

Il problema fondamentale è costituito dalle così dette "carrette del mare" cioè imbarcazioni che sono in circolazione senza possedere i necessari standard di sicurezza richiesti dalle nuove regolamentazioni internazionali. Una normativa internazionale stabilisce il massimo di operatività di una nave destinata al trasporto di sostanze inquinanti in 20 anni di servizio effettivo. L'età media delle petroliere in navigazione è di 16 anni, facile rendersi conto del rischio che corrono i nostri mari. Le vecchie bagnarole, spesso non idonee a resistere negli oceani in tempesta, dovrebbero essere sostituite con nuove imbarcazioni costruite secondo dettami di sicurezza molto precisi e notevolmente più costosi. Per uscire dall'ipocrisia dei dati ufficiali dobbiamo considerare anche le dispersioni di oli dovute alla normale navigazione e soprattutto alla vietatissima pulizia delle cisterne. Se viene fatta negli appositi bacini di carenaggio ha un costo notevolmente superiore alla più semplice pulizia fatta di nascosto e artigianalmente appena raggiunte le acque internazionali! E' provato che la fuoriuscita petrolifera in caso di incidente distrugge chilometri di costa devastando barriere coralline, spiagge e tutta la fauna che vi abita, questo anche se contenuta dall'opera dei soccorritori. Negli animali salvati è stata dimostrata una successiva carenza nelle funzioni di isolamento termico della pelle, semidistrutta dal greggio, e una diminuzione del 50% nella capacità riproduttiva. Sono molte e presenti in tutto il mondo le organizzazioni che si battono per intervenire sul luogo dei disastri e per condannare l'inefficacia delle norme di sicurezza internazionali. Sta a noi appoggiarle in modo che l'orrore dell'opinione pubblica verso questi disastri serva da molla per un effettivo interesse della comunità internazionale e per un efficace impegno delle autorità nella dura "sanzionatura" delle infrazioni. Del petrolio non possiamo fare a meno. Ricordiamoci che non possiamo fare a meno neanche della natura! Andrea Campolonghi