Elisabetta Belloni. Così accompagniamo onlus e no profit verso efficienza e trasparenza

Trasparenza sugli obiettivi e sulle risorse, efficienza, credibilità: sono da sempre tra le sfide che ogni onlus, no profit e ong deve vincere a tutti i costi per accreditarsi presso l’opinione pubblica, presso il singolo cittadino, e adesso anche presso la politica, dopo il varo del nuovo codice del Terzo settore che richiede requisiti stringenti alle circa 315mila associazioni che vogliano aderirvi. Con due anni di anticipo in realtà ha giocato Aachen Sas, che nel 2015 aveva già elaborato un sistema di certificazione applicabile alle associazioni del terzo settore chiamato OLC 2015. “La prima che si è certificata è Aisiwh (Associazione Italiana Sindrome di Wolf-Hirschhorn)", ci spiega Elisabetta Belloni, partner della società e responsabile operativo. "Lo schema è nato sotto la stessa logica della riforma, per favorire chi opera in maniera corretta. Chi ottiene la certificazione secondo lo schema da noi predisposto rispetta automaticamente anche i requisiti per essere ammesso al codice del Terzo settore. E in più, ha la possibilità di distinguersi ulteriormente dalla massa enorme che se anche iscritta al Registro nazionale non è detto che poi si comporti correttamente". Dottoressa Belloni, in cosa consiste esattamente la vostra certificazione OLC 2015? La logica è quella di richiamare schemi in vigore a livello internazionale, come per le ISO sulla qualità e sull’ambiente, la SA 8000 sulla social accountability o la OHSAS che riguarda sicurezza, igiene e salute e le leggi in vigore a livello nazionale e applicarli al mondo del terzo settore, che da anni è pressato da sempre maggiori richieste di trasparenza. Cosa deve fare una onlus che decida di adottare il vostro schema di certificazione? Intanto avvicinarsi al contenuto dello schema, che può essere richiesto ed acquistato direttamente da Aachen Sas: capire quali sono i punti da rispettare, poi affidarsi a una delle società di consulenza, qualificate da noi, per ricevere un accompagnamento. Dopodiché ci sarà un ente di certificazione che si occuperà di fare le verifiche ispettive e di emettere il certificato: chi lo otterrà sarà sottoposto a controlli annuali per tre anni. Aachen Sas, per motivi di imparzialità, non si occuperà direttamente di consulenze e verifiche: avremo solo un ruolo di controllo e ci occuperemo di qualificare società di consulenza ed enti di certificazione attraverso corsi di formazione a loro indirizzati. Solo enti registrati potranno rilasciare l’attestato, e a nostra volta faremo verifiche interne sui partner. Poi c’è il ruolo degli enti di formazione che possono promuovere corsi, relativi allo schema, per inoccupati, giovani laureati, persone che già operano nelle onlus o nelle no profit, creando così una nuova figura professionale - con una reale possibilità di quasi 150mila nuovi posti di lavoro – e con il contestuale obiettivo di avere poi personale qualificato che può monitorare internamente le azioni e le attività delle onlus.