Perché ce ne frega, eccome, della battaglia contro la diga di Belo Monte

Il complesso idroelettrico di Belo Monte, Brasile, è stato approvato nel 2005 sebbene le analisi di impatto ambientale obbligatorie per legge e le consultazioni con le popolazioni coinvolte non siano state effettuate. Il pubblico ministero brasiliano ha deliberato più e più volte l’incostituzionalità dell’autorizzazione. Tuttavia, dopo un decennio di tentativi legali per bloccarlo, di occupazioni, scioperi e violenze, Belo Monte inizierà a produrre energia a novembre.

solo allora

crederemo che non si tratta di una mera mossa di facciata.